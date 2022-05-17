بوريل يأمل أن يجد الناتو حلا لاعتراضات وتحفظات تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا

أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن أمله أن يتمكن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، من إيجاد حل لاعتراضات وتحفظات تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وأوضح بوريل في تصريح قبيل مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الوزراء سيقدمون الدعم اللازم لعضوية السويد وفنلندا في الناتو.

وأضاف أن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون أيضا آخر المستجدات الحاصلة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقعت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، وثيقة طلب انضمام بلادها إلى "الناتو".

وكانت وزارة الخارجية السويدية، أعلنت الاثنين، أن ليندي ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو سيزوران تركيا، لبحث مسألة انضمام بلديهما إلى الناتو.

والجمعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تحفظ بلاده على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال الرئيس أردوغان، إن السويد وفنلندا لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما إلى الناتو في هذه المرحلة.

وحول الزيارة المزمعة لوفدين من فنلندا والسويد إلى أنقرة، قال الرئيس أردوغان إنه لا داعي لهذه الزيارة إن كان الهدف منها إقناع تركيا بقبول انضمام البلدين إلى الناتو.