لافروف: ألمانيا مع الحكومة الجديدة فقدت آخر علامات الاستقلال

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن ألمانيا بعد وصول حكومة المستشار أولاف شولتز للسلطة فقدت آخر ما تبقى من علامات الاستقلال.

وقال لافروف، في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم، الثلاثاء: "بعد وصول الحكومة الحالية إلى السلطة، فقدت ألمانيا آخر علامات الاستقلال".

وأضاف في هذا السياق: "بشكل عام، الرئيس ماكرون فقط في الاتحاد الأوروبي، لا يزال يحاول بطريقة ما التحدث عن الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد. أنا متأكد من أنهم لن يسمحوا له بذلك".

وأشار وزير الخارجية الروسي أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتقارب أكثر فأكثر مع حلف شمال الأطلسي، وهو علاوة على ذلك، لا يخفي هذا الأمر.

ومؤخرا، أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" بأن ألمانيا سترسل بشكل مباشر إلى أوكرانيا دبابات مضادة للطائرات فيما يراه مراقبون تغيرا في سياسية برلين الخاصة بدعم كييف عسكريا، بحسب موقع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.