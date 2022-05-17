ماكرون يطمئن زيلينسكي أن شحنات الأسلحة من فرنسا ستكثّف

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتكثيف شحنات الأسلحة في الأيام والأسابيع المقبلة مؤكدا الالتزامات التي أعلنها نهاية نيسان/أبريل.

وقال قصر الإليزيه في بيان اليوم الثلاثاء، إن رئيس البلاد أكد أن شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستكثّف في الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك بالإضافة إلى تسليم معدات إنسانية.

كذلك، ناقش الرئيسان لضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها فرنسا لأوكرانيا في إطار اتفاق دولي بهدف ضمان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وتطرق الرئيسان الثلاثاء أيضا إلى "السبل الممكنة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم في غذائه".

وتخضع أوكرانيا التي تعتبر أحد أكبر البلدان المنتجة للحبوب، لحصار روسي بحري شامل، خصوصا ميناء أوديسا، وهو نقطة خروج رئيسية لصادراتها.

وتعتبر رومانيا المجاورة إحدى الطرق البديلة الممكنة، مع نقل الحبوب الأوكرانية بالقطارات أو الشاحنات أو البواخر، إلى ميناء كونستانتا.

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ما دفع ماكرون إلى التأكيد بأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستتم دراسته خلال انعقاد المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو بعد استشارة المفوضية الأوروبية.