بريطانيا: الجيش الروسي يعتمد الى حد كبير على قوات من الشيشان

قالت السلطات العسكرية البريطانية إن روسيا تعتمد بشدة على قوات مساعدة، بمن فيهم مقاتلون شيشان، للتغلب على المقاومة الأوكرانية في ماريوبول، مما يدل على وجود مشكلات في القوة البشرية والقيادة التي تعرقل العمليات الروسية.

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في إيجاز نشر صباح الأربعاء، إن المقاومة الأوكرانية القوية، أخرت قدرة روسيا على السيطرة الكاملة على المدينة الساحلية الاستراتيجية وتسببت في خسائر فادحة في الأفراد للقوات الروسية.

وتقول الوزارة إن الكرملين استفاد بشكل كبير من القوات المساعدة، بمن فيهم الآلاف من المقاتلين الشيشان المتمركزين حول ماريوبول وفي اقليم لوغانسك، وتشمل هذه القوات متطوعين أفراد ووحدات من الحرس الوطني التي عادة ما تكون مخصصة لتأمين رمضان قديروف، زعيم جمهورية الشيشان.

وقالت الوزارة إن النشر القتالي لمثل هؤلاء الأفراد يظهر مشكلات روسيا الكبيرة في توفير الموارد في أوكرانيا، ومن المرجح أن يسهم في قيادة مفككة تستمر في إعاقة العمليات الروسية.