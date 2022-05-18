روسيا تطرد دبلوماسيين فرنسيين من موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، طرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين لدى موسكو، ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس ضد دبلوماسيين روس.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق"، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية.

وفي بداية أبريل/نيسان الماضي، طردت باريس نحو 30 دبلوماسيا روسيا، اتهمتهم بأن ممارساتهم "تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا".

وفي وقت لاحق، تم إعلان 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

واتخذ فرنسا هذه القرارات ضد موسكو احتجاجا على العملية العسكرية، التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وعلي صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأربعاء، إن نحو "ألف جندي ومسلح في مصنع آزوف ستال" بمدينة ماريوبول الساحلية استسلموا للقوات الروسية، على مدار الأسبوع الماضي.