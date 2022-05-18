زيلينسكي: واثق من أن الديكتاتور سيخسر ولن ينتصر

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن "الدكتاتور لن ينتصر" في الحرب الدائرة، في إشارة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال مراسم افتتاح النسخة الـ 75 لمهرجان "كان" السينمائي.

وتطرق زيلينسكي في كلمته إلى فيلم "الدكتاتور" للممثل الكوميدي الشهير "تشارلي تشابلن" والذي أنتج عام 1940.

وأضاف: "كان بإمكاننا الاعتقاد بأن الحروب لن تتواصل، إلا أنه وكما كان في الماضي، خرج لنا ديكتاتور آخر (في إشارة إلى بوتين)".

وتابع: "واثق من أن الديكتاتور سيخسر ولن ينتصر".

يُذكر أن الجهة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائي كانت قد أعلنت قبل انطلاقه منع البعثة الروسية من المشاركة في الفعالية الفنية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".