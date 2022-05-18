أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، طرد 85 دبلوماسيا أوروبيا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لدى موسكو، ردا على إجراءات مماثل اتخذتها هذه الدول ضد دبلوماسيين روس.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق"، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية.

وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو "طردت 34 دبلوماسيا فرنسيا".

وأوضح أنه تم استدعاء سفير باريس إلى وزارة الخارجية الروسية لإخطاره بأن الدبلوماسيين الفرنسيين المطرودين "باتوا شخصيات غير مرغوب فيها".

وفي السياق، استدعت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، السفير الإيطالي لدى موسكو، جورجيو ستاراس، وأبلغته بقرارها طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا.

وأعلنت الخارجية الروسية أيضا، اليوم، طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا، للأسباب ذاتها.

وفي بداية أبريل/نيسان الماضي، طردت باريس41 دبلوماسيا روسيا، اتهمتهم بأن ممارساتهم "تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا"، وفي وقت لاحق، تم إعلان 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

واتخذت فرنسا هذه القرارات ضد موسكو احتجاجا على العملية العسكرية، التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وكانت روما أعلنت، مطلع أبريل الماضي، طرد 30 دبلوماسيا روسيا، احتجاجا على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.