فنلندا والسويد تتقدمان رسميا بطلب العضوية إلى "الناتو"

تقدمت فنلندا والسويد، الأربعاء، رسميا بطلب العضوية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتسلم أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، طلبا رسميا بهذا الخصوص من سفيري فنلندا والسويد المعتمدين لدى الحلف.

وقال ستولتنبرغ في تصريحات للصحفيين، إن كل دولة لها الحق في اختيار طريقها، معربا عن ترحيبه بطلب انضمام كل من السويد وفنلندا.

ووصف طلب تقدم فنلندا والسويد لعضوية "الناتو" بالخطوة التاريخية، مؤكدا أن انضمامها سيعزز أمن لحلف.

وأضاف: "سيقوم الحلفاء الآن بتقييم الطريق إلى الناتو، يجب أن تؤخذ المخاوف الأمنية لجميع الحلفاء بعين الاعتبار، نحن عازمون على تناول جميع القضايا بالتفصيل والتوصل إلى نتيجة سريعة".

وأوضح أن جميع الحلفاء متفقون على حاجة "الناتو" للتوسع.