استسلام آخر القوات الأوكرانية الصامدة في ماريوبول بعد حوالي 3 أشهر حصار

استسلم المئات من المقاتلين الأوكرانيين الذين صمدوا داخل مصنع الصلب في ماريوبول حتى اليوم وسط مخاوف دولية حول مصير السجناء في أيدي الجيش الروسي.

وقد عمل الصليب الأحمر على تسجيل الجنود أسرى حرب في خطوة لضمان معاملتهم الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف.

في هذه الأثناء، وفي أول محاكمة لجرائم الحرب عقدتها أوكرانيا، شهد جندي روسي أسير أنه أطلق النار على رأس مدني أوكراني أعزل بناء على أوامر ضابط وطلب من أرملة الضحية أن تسامحه. أقر الجندي بأنه مذنب في وقت سابق من الأسبوع، لكن المدعين قدموا أدلة ضده بما يتماشى مع القانون الأوكراني.

في ماريوبول، اقترب الحصار الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر وحوّل المدينة الساحلية الاستراتيجية إلى رمز لأهوال الحرب من نهايته حيث واصل المقاتلون في آخر معقل للمقاومة التخلي عن مصنع الصلب في آزوفستال بناءً على أوامر عليا لإنقاذه حياتهم.

قال الجيش الروسي إن ما إجماليه 1730 جنديًا أوكرانيًا في مصنع الصلب استسلموا منذ يوم الاثنين. نقل الروس بعضهم على الأقل إلى مستعمرة عقابية سابقة في منطقة يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من موسكو. قال مسؤول انفصالي إن آخرين نقلوا إلى المستشفى.

لم يتضح عدد المقاتلين الذين بقوا في متاهة الأنفاق والمخابئ بالمحطة. قدرت روسيا في الأسابيع الأخيرة أنها كانت تقاتل حوالي 2000 جندي في مصنع الصلب.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سجلت مئات الأسرى من المصنع بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا. ولم تذكر ما إذا كانت زارت السجناء أم لا.

ورغم إعراب أوكرانيا عن أملها في استعادة الجنود عبر صفقة لتبادل أسرى، هددت السلطات الروسية بالتحقيق مع بعضهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتقديمهم للمحاكمة، ووصفتهم بأنهم "نازيون" ومجرمون.

قادت كتيبة آزوف الأوكرانية الدفاع عن مصنع الصلب، واعتقل الكرملين مقاتليها في إطار جهوده لتصوير غزوه لأوكرانيا باعتبارها حربا ضد النفوذ النازي هناك.

أثارت تلك التهديدات والاتهامات مخاوف من انتقام روسي بحق المقاتلين الأسرى.

ومنظمة العفو الدولية ضغطت من أجل السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى الأسرى، مستندة إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تشير مزاعم إلى قيام القوات الروسية بتنفيذها في أوكرانيا، وطالبت بإلا يلقى المدافعون عن آزوفستال "نفس المصير".

سيسمح إخلاء المصنع لروسيا بالمطالبة بالسيطرة الكاملة على ماريوبول، في انتصار طال انتظاره لكنه يحمل أهمية رمزية إلى حد كبير في هذه المرحلة نظرا لأن المدينة أصبحت بالفعل تحت سيطرة موسكو.

السيطرة على ماريوبول تعني انتصارا واضحا في حرب شهدت معاناة موسكو سلسلة من الهزائم في مواجهة المقاومة الأوكرانية الصلبة بصورة غير متوقعة. فقد أحبطت قوات كييف، المدعومة بأسلحة غربية، الهدف الأولي لروسيا المتمثل في اقتحام العاصمة وأعاقت تقدم قوات موسكو في دونباس، المنطقة الصناعية الشرقية التي يسعى الرئيس فلاديمير بوتين الآن إلى الاستيلاء عليها.

النجاح المفاجئ للقوات الأوكرانية عزز ثقة كييف، وهو ما أعرب عنه ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي شارك في عدة جولات من المحادثات مع روسيا، في تغريدة موجهة إلى موسكو: "لا تعرضوا علينا وقف إطلاق النار.. هذا مستحيل بدون انسحاب كامل للقوات الروسية".

وكتب يقول: "إلى أن تبدي روسيا استعدادها لتحرير الأراضي المحتلة بشكل كامل، ففريق التفاوض لدينا هو الأسلحة والعقوبات والمال".

لكن روسيا أشارت إلى نيتها ممارسة نفوذها في المناطق التي استولت عليها قواتها أثناء الغزو الروسي، حيث زار نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين منطقتي خيرسون وزابوريجيا هذا الأسبوع، اللتين خضعتا لسيطرة القوات الروسية بعد وقت قصير من بدء الاجتياح في فبراير/ شباط. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عنه قوله إنهم سيكونون جزءا من "عائلتنا الروسية".

ظهر أيضا فولوديمير سالدو، رئيس منطقة خيرسون الذي عينه الكرملين، في مقطع مصور على تيليغرام يخبر مسؤولين محليين بأن خيرسون "خاضعة لسيطرة القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، لكنها في المستقبل ستصبح تابعة لروسيا الاتحادية."