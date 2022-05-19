رئيس الأركان الروسي يبحث هاتفياً مع نظيره الأمريكي الوضع في أوكرانيا

أجرى رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي مارك ميلي،هو الأول من نوعه بينهما منذ دخول القوات الروسية أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الخميس، إن الاتصال "جاء بمبادرة من الولايات المتحدة"، وناقش فيه المسؤولان "الوضع في أوكرانيا وعدد من قضايا الاهتمام المشترك".

وفي 13 مايو/آيار الجاري، جمع اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمريكي لويد أوستن، لأول مرة منذ بدء النزاع الحالي في أوكرانيا.

ولم تصدر الولايات المتحدة حتى الساعة (16:07 ت.غ) من مساء الخميس، أي تعليق بشأن هذا الاتصال.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.