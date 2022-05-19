وزير الخارجية اليوناني: لسنا في حالة عداء مع تركيا

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن بلاده ليست في حالة عداء مع تركيا.

جاء ذلك في معرض رده خلال مقابلة مع تلفزيون "ستار" اليوناني، على سؤال حول موقف أثينا من شراء تركيا مقاتلات "إف 16" من الولايات المتحدة.

وأوضح أن اليونان تطالب فقط بضمانات لعدم استخدام تركيا هذه الأسلحة ضدها.

وأضاف أن اليونان وبالقدر الذي يحق لها، تعارض شراء تركيا مثل هذه الأسلحة أو تحديث الأسلحة التي تملكها، في حال كان ذلك سيشكّل تهديداً عليها.

وأكد أن اليونان لا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعادي تركيا أو تخرجها من حلف شمال الأطلسي "ناتو."

وتابع: "ما ننتظره من الولايات المتحدة هو اتخاذها موقفاً واضحاً فيما يخص القانون الدولي وقانون البحار."