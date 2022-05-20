أستراليا تسجل أول إصابة بفيروس جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة الأسترالية، الجمعة، تسجيل أول إصابة بجدري القردة في ولاية نيو ساوث ويلز، جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن رجلاً في الأربعينيات ظهرت عليه أعراض الإصابة بجدري القردة بعد عودته من أوروبا مؤخرا.

وأوضحت أنه بعد إجراء الفحوص العاجلة، تأكدت إصابة المريض بالفيروس ليتم بعد ذلك عزله هو وجميع أفراد أسرته.

ووفق كبيرة مسؤولي الصحة في الولاية كيري شانت، فإن المرض ليس وبائيا في أستراليا، ومع ذلك تقوم السلطات الصحية بإحصاء القادمين من بعض البلدان الإفريقية وأصحاب الحيوانات الأليفة المستوردة لتتبعهم لاحقا.

ومؤخراً، سجلت عدة دول غربية إصابات بجدري القردة، منها 23 حالة في إسبانيا و20 في البرتغال.

كما تم تسجيل إصابات فردية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

وجدري القردة فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.