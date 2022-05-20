أوكرانيا: 100 مليار دولار أضرار البنية التحتية جراء الهجوم الروسي

قال وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، إن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للبلاد بسبب الهجمات الروسية تُقدّر بـ 100 مليار دولار.

وخلال تصريحاته اليوم الجمعة، تطرق الوزير إلى حجم الأضرار الهائلة في البنى التحتية بسبب الحرب قائلا: "لم يكن أحد يتوقع أن يشهد القرن الحادي والعشرون حربا تُشن من دولة ما ضد دولة في أوروبا. لكنها الآن أمر واقعي".

وأضاف: "نريد استخدام الأموال الروسية المجمدة في الغرب من أجل إعادة إعمار ما دمرته موسكو بعد انتهاء الحرب. أعتقد أن هذا حل عادل لأنها هي من اعتدت علينا ودمرت بنيتنا التحتية. ويجب عليها تحمل إعادة الإعمار".

وفي المنتدى الدولي للنقل "ITF" المنعقد في مدينة ليبزيغ الألمانية، كشف كوبراكوف لوزراء البنى التحتية المشاركين عن حجم الأضرار التي تعرضت لها المطارات والجسور القطارات وغيرها من البنى التحتية الأوكرانية، وطلب منهم "فرض المزيد من العقوبات على روسيا لإعادة الإعمار وإنقاذ ما تبقى من البنى التحتية".

وأشار إلى العلاقات الجيدة بين أنقرة وكييف، مؤكدا حاجة أوكرانيا إلى التعاون مع شركات المقاولات التركية لإعادة إعمار البنية التحتية.

وذكر أنه عقد اجتماعا خاصا مع وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، على هامش المنتدى في ألمانيا، تطرق فيه إلى موضوع عودة شركات الإنشاءات التركية وكيفية مساعدتنا في إعادة إعمار أوكرانيا.