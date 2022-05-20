السويد تواصل حماية أعضاء التنظيمات الإرهابية

تواصل السلطات السويدية رفض إعادة عدد من الأسماء البارزة في تنظيمي "بي كا كا" و"غولن" الإرهابيين إلى تركيا.

وبحسب معلومات من مصادر خاصة، الخميس، فإن السويد تواصل حماية أعضاء هذين التنظيمين الإرهابيين.

وأضافت المصادر الخاصة، أن سلطات السويد رفضت إعادة أسماء بارزة في تنظيم "بي كا كا" مثل محمد سراج بيلغين، وآيسل ألهان، وعزيز طوران، وراغب زاراك أوغلو، وخلف تاك.

ولفتت إلى أنه تم منح الجنسية السويدية لهؤلاء الإرهابيين.

وأوضحت أن السويد لم ترد على طلبات إعادة عدد من الأسماء في تنظيم "غولن"، مثل المدعو بـ "إمام إسرائيل"، هارون توكاك، ورئيس تحرير صحيفة "تودايز زمان"، بولنت كينيش.

والجمعة، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.