روسيا: استسلام 1908 جنود أوكرانيين في مصنع آزوفستال

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول بلغ 1908 أفراد.

وأوضح شويغو، الجمعة، أن الجيش الروسي وسع نطاق سيطرته في منطقة دونباس بالتعاون مع القوات الانفصالية، وقال إن ما يسمى "جمهورية لوغانسك الشعبية" على وشك التخلص من السيطرة الأوكرانية بشكل كامل.

وأضاف، في اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين الروس، "تم إجلاء 177 مدنيا كان القوميون الأوكرانيون يحتجزونهم في موقع المصنع".

وأشار إلى أن التهديد الغربي لروسيا في السنوات الثماني الماضية زاد بشكل كبير، مؤكدا أن الحدود الغربية لبلاده شهدت نشاطا عسكريا مكثفا للولايات المتحدة.

وصرح شويغو بأنه سيتم تشكيل 12 وحدة عسكرية جديدة في المنطقة العسكرية الغربية المحاذية للحدود الأوكرانية.