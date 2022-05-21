أنصار بي كا كا الإرهابي يتظاهرون في ستوكهولم ضد الانضمام لحلف الناتو

نظم أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي مسيرة في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم، احتجاجًا على تقدم الحكومة بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واجتمع نحو 200 شخص من أنصار التنظيم أمام ميدان بانتورغيت في ستوكهولم، ثم ساروا إلى مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم.

ورفع المشاركون رايات ترمز إلى "بي كا كا" وذراعه السوري "ب ي د"، ورددوا هتافات مناهضة لانضمام السويد إلى الناتو، وأخرى تدعو لعدم تلبية مطالب تركيا.

وجرى خلال المسيرة ترديد هتافات من قبيل "كلنا بي كا كا"، ولم تحرك قوات الشرطة ساكنًا رغم عدم وجود تصريح للتظاهر.

وفي وقت سابق السبت، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، بإنهاء مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه بلادها للتنظيمات الإرهابية.

وبحث الرئيس أردوغان مع أندرسون العلاقات الثنائية وطلب بلادها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان في الاتصال ضرورة إنهاء السويد الدعم السياسي والمالي للتنظيمات الإرهابية ووقف تسليحها.

وأعرب عن تطلع أنقرة لاتخاذ السويد خطوات ملموسة تراعي المخاوف التركية بشأن "بي كا كا" وامتداداته في سوريا والعراق.