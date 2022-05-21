اتفاق مع "بي كا كا" يتيح لرئيسة الوزراء السويدية تبوأ منصبها

عقدت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، قبيل تبوئها هذا المنصب اتفاقا مع نائبة مستقلة داعمة لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، من أجل الحصول على دعمها في المصادقة على اختيارها رئيسة للحكومة.

وبحسب مراسل الأناضول، رشّح رئيس الوزراء السويدي المستقيل ستيفان لوفين، أندرسون لتخلفه في منصبه.

وكان يتعين على أندرسون الحصول على دعم أغلبية البرلمان، حيث عقدت في هذا السبيل اتفاقا مع النائبة المستقلة أمينة كاكابافيه، المؤيدة لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، وهي كردية إيرانية الأصل.

وبعد حصول أندرسون على مصادقة البرلمان، بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، نشرت كاكابافيه رسالتين عبر حسابها على فيسبوك.

وتضمنت الرسالة الأولى بيانا حول "حقوق الأكراد وحقهم في تحديد مصيرهم".

أما الثانية فجاء فيها: "من غير المقبول تصنيف مقاتلي الحرية الذين يقاتلون أو يتعاطفون مع وحدات (ي ب ك/ ب ي د) على أنهم إرهابيون من بعض الجهات الحكومية".