روسيا توقف ضخ الغاز إلى فنلندا

أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم السبت، عن وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى فنلندا بشكل كامل.

وذكر بيان صادر عن غازبروم، أن شركة الغاز الفنلندية "غازوم" لم تسدد المدفوعات اللازمة بالروبل لشحنات الغاز الروسي.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من 1 أبريل يجب أن يتم سداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل ، وأن شحنات الغاز الطبيعي إلى شركة غازبوم وفنلندا توقفت تمامًا اليوم بسبب عدم سداد الدفعة المذكورة بالروبل.

وشركة غازبروم صدرت 70 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي استهلكته فنلندا العام الماضي.

والأسبوع الماضي، قطعت روسيا إمدادات الكهرباء عن فنلندا التي تشترك معها في حدود برية بطول 1300 كيلومتر.