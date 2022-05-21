موسكو تعلن تدمير شحنة أسلحة غربية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة التي سلمتها دول غربية للحكومة الأوكرانية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، قوله، إن صواريخ بعيدة المدى، دمرت في إحدى محطات السكك الحديد في مقاطعة جيتومير بشمال غرب البلاد، شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وأضاف كوناشينكوف أنه في منطقة أوديسا (جنوب) دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو منشآت لتخزين الوقود المخصص لمدرعات القوات الأوكرانية.