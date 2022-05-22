أوكرانيا: مقتل 29 ألفا و50 جنديا روسيا

أعلنت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية، الأحد، مقتل 29 ألفا و50 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية على أراضيها أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وأكدت الأركان في آخر تحديث لها بشأن الحرب، مقتل 200 جندي روسي في آخر 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 29 ألفا و50.

وأضافت أن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير 204 طائرات روسية، و170 مروحية، و1285 دبابة، و3141 عربة مدرعة، و599 مدفعا، و201 قاذفة صواريخ، و93 منظومة دفاع جوي.

وأردفت أن الجيش الروسي خسر أيضا 2194 سيارة عسكرية، و13 سفينة وقاربا، و470 طائرة مسيرة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.