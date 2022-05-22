رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في اليونان

رصدت هيئة الصحة العامة في اليونان أول إصابة بجدري القردة في البلاد عند سائح إنكليزي نقل إلى المشفى.

وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنكليزي وشريكته وضعا في غرفة معزولة.

وستبين التحاليل المخبرية الاثنين ما إذا كان الأمر متعلقا بجدري القردة.

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

جدري القردة مرض نادر متوطن في غرب إفريقيا وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن معظم الإصابات الجديدة بهذا المرض في الدول الغربية رصدت لدى رجال مثليين، مشيرة إلى أنها تسعى إلى درس انتقال الفيروس خاصة داخل مجتمع المثليين.