السلطات اليونانية تمنع مئات المهاجرين من دخول مياهها قادمين بحراً من تركيا

منع خفر السواحل اليوناني ما لا يقل عن 590 مهاجرا من دخول مياه البلاد في بحر إيجه الشرقي قادمين تركيا على متن سفن وزوارق متنوعة، حسبما أفادت السلطات اليونانية.

قال بيان صادر عن خفر السواحل إن المهاجرين يعتقد أنهم كانوا على متن خمسة يخوت شراعية وأربعة قوارب مطاطية تم رصدها، وعادت قبل دخول المياه اليونانية في سلسلة وقائع منفصلة.

أضاف البيان أن سفنا أكبر كانت تخطط للإبحار مرورا باليونان وصولا لإيطاليا متتبعة ما تحول في السنوات الأخيرة إلى مسار تهريب بحري رئيسي.

قال البيان إنه تم إبلاغ السلطات التركية لنقل الركاب من على متن السفن والقوارب، لأنهم انطلقوا في رحلاتهم من شواطئ تركيا.

أوضح البيان أن ثلاثة يخوت عادت للساحل التركي بمحض اختيارها، فيما أعادت سفن الدوريات البحرية التركية باقي القوارب والسفن.

ما زالت اليونان وجهة رئيسية للفارين من الصراع والفقر الذين يبحثون عن حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.

في السنوات الأخيرة أدت الرقابة الاكثر صرامة على الحدود البحرية الشرقية لليونان مع تركيا إلى تقليص أعداد المهاجرين بشكل كبير، بعدما بلغت نحو مليون مهاجر عام 2015.

وهناك اتهامات لليونانيين بإعادة طالبي اللجوء الذين نجحوا بالفعل في دخول اليونان بشكل غير قانوني إلى تركيا، فيما تنفي أثينا تلك المزاعم.