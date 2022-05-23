المصرف المركزي الإسرائيلي يرفع الفائدة لأعلى مستوى لها منذ 8 سنوات

رفع بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 4 أعشار نقطة مئوية لتصبح 0.75 بالمئة، وهو أعلى معدل في 8 سنوات، مع استمرار النمو القوي للاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع التضخم.

وهذه هي المرة الثانية يرفع فيها البنك أسعار الفائدة خلال شهرين بعد رفعها بواقع ربع نقطة مئوية إلى 0.35 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن بقيت مستقرة عند 0.1 بالمئة منذ أبريل 2020.

وقال البنك في بيان إن اقتصاد إسرائيل "يسجل نمواً قوياً، مصحوباً بسوق عمل متشدد وزيادة مستمرة في بيئة التضخم، لذلك قررت لجنة السياسة النقدية مواصلة زيادة سعر الفائدة بالتدريج".

وأوضح البنك أنه سيحدد وتيرة رفع سعر الفائدة الأشهر القادمة، "وفقًا لبيانات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم".

وبلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل 4 بالمئة، وهو ضعف النطاق المستهدف من البنك المركزي عند 2 بالمئة، والأعلى منذ 11 عاما.

وقال البنك "منذ قرار سعر الفائدة السابق (11 أبريل)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 بالمئة، وكان التضخم فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف، ليصل 4 بالمئة، لكنه لا يزال أقل بكثير مما هو عليه في معظم الاقتصادات المتقدمة".

وانكمش اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول 2022، على أساس فصلي، بعد قفزة بنسبة 15.6 بالمئة في الربع الأخير من عام 2021.

وقال البنك المركزي "تظهر المؤشرات أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بنسبة 9 بالمئة خلال الـ12 شهرا حتى نهاية الربع الأول 2022، ليبقى حول مستواه قبل جائحة كورونا".