زيلينسكي يدعو شركات غادرت روسيا للتوجه إلى أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الشركات العالمية التي غادرت روسيا، إلى التوجه والعمل في بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمة خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن أي شركة غادرت روسيا بإمكانها دخول الأسواق الأوكرانية.

وأضاف أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا غير كافية، مشددا على ضرورة الامتناع عن إقامة علاقات تجارية مع موسكو.

وتابع قائلا: "نريد من المجتمع الدولي فرض عقوبات مشددة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والنفط والبنوك الروسية".

ودعا زيلينسكي المستثمرين والدول المشاركة في منتدى دافوس إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، مبينا أن خسائر بلاده نتيجة الهجمات الروسية وصلت إلى نصف تريليون دولار.

وأردف قائلا: "لو أن المجتمع الدولي أظهر موقفا صارما ضد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، لما تمكنت موسكو من بدء عمليتها العسكرية ضد بلادنا في فبراير الماضي".