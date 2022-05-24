المجر تعلن حالة الطوارئ في ظل الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "حالة الطوارئ" اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأفاد أوربان في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، أن التكهن بموعد انتهاء الحرب في أوكرانيا غير ممكن، وأن حكومته اتخذت خطوات في هذا الصدد.

وأكد أن الحرب الدائرة حتمت على الحكومة التحرك واتخاذ قرارات سريعة لحماية المجر، معلنا حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف الليل.

ولفت أن الحرب تشكل تهديدا لاقتصاد المجر وأمنها، مشددا على ضرورة أن تبقى بلاده خارجها.

وذكر أنه سيعلن غدا الأربعاء أولى القرارات المتخذة ضمن إطار حالة الطوارئ.

تجدر الإشارة أن الحكومة المجرية أعلنت فيما مضى حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا والهجرة غير النظامية.

وفي 24 فبراير/شباط، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.