بوتين يتوقع مزيداً من المشاكل الاقتصادلة للغرب

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب سيفشل في محاولاته عزل روسيا وأنه سيواجه مشكلات اقتصادية أكبر مما يواجهه الآن.

متحدثا الخميس عبر رابط مصور أمام أعضاء المنتدى الاقتصادي الأوروآسيوي، قال بوتين إن روسيا لن تغلق على نفسها وتنعزل عن التعاون الدولي.

تضمن المنتدى العديد من الدول السوفيتية السابقة.

وأضاف بوتين أن محاولة عزل روسيا "مستحيلة وغير واقعية تماما في العالم الحديث. كما أن أولئك الذين يحاولون القيام بذلك يؤذون أنفسهم بالأساس".

وأشار إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة في الغرب ومنها "التضخم الذي لم ير منذ 40 عاما وارتفاع معدلات البطالة واضطراب سلاسل الإمداد وتفاقم الأزمة العالمية في مجالات حساسة مثل الغذاء".

وتابع "هذه ليست مزحة. هذا أمر خطير سيكون له أثر على نظام كامل من العلاقات الاقتصادية والسياسية".

وهاجم بوتين الغرب لمصادرته احتياطيات روسية، قائلا إن "سرقة أصول الآخرين لم تحقق أي نفع مطلقا".