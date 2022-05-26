كوليبا: تركيا الأكثر نجاحا بين الوسطاء لحل الأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن تركيا كانت الأكثر نجاحا بين الدول التي عرضت الوساطة بين بلاده وروسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده خلال المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) المعرف باسم "قمة دافوس".

وأفاد أن اجتماع وفدي التفاوض الروسي والأوكراني في إسطنبول كان الذروة في عملية المفاوضات.

وأشار أن المفاوضات انهارت بعد اجتماع اسطنبول، لافتا أنه لا يتذكر حتى متى اجتمعت مجموعة العمل الخاصة بالمفاوضات آخر مرة.

وذكر أن روسيا تدلي باستمرار بتصريحات من قبيل "أوكرانيا لا تريد التحدث إلينا" لافتا أنها عملية تستر.

وردا على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا لتسهيل الحصول على الجنسية الروسية لسكان منطقتي خيرسون وزابوروجي الأوكرانيتين، أوضح كوليبا أن الجانب الروسي لو كان يريد مفاوضات حسنة النية لما تصرف بهذا الشكل.

ولفت كوليبا أن كل الحروب وجدت نهايتها عن طريق الدبلوماسية، لكن روسيا تواصل هجماتها بدباباتها ومدفعياتها وطائراتها.