البوسنة والهرسك.. إحياء ذكرى "مجزرة فرهادية" في سراييفو

شهدت عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو، فعالية لإحياء ذكرى ضحايا مجزرة "فرهادية" التي راح ضحيتها 26 قتيلا جراء إطلاق الصرب قذائف هاون باتجاه شارع فرهادية المكتظ في المدينة عام 1992.

وفي كلمة خلال الفعالية، لفت رئيس مجلس كانتون سراييفو ألفدين أوكيرج، إلى أن الناس في طوابير الخبز والماء والأطفال كانوا هدفاً مباشراً في البوسنة والهرسك أثناء الحرب.

بدوره، ذكر عبد الله مستاجباسيك، الذي أصيب في المجزرة، أنه على الرغم من مرور ثلاثين سنة عليها ما يزال يعاني الألم كلما تذكر الحادثة.

وأضاف أن ساقه بترت في المجزرة واضطر إلى البقاء فترة طويلة من أجل العلاج في المستشفى خضع خلالها لـ 17 عملية.

يُذكر أن مجزرة الفرهادية وقعت في 27 مايو/ أيار 1992 في شارع الفرهادية، من أكثر شوارع العاصمة سراييفو ازدحاماً، وذلك بعد تعرضه للقصف من الجانب الصربي. قُتل على إثرها 26 شخصا وجرح 108 آخرون.