الصحة العالمية تدعو روسيا لوقف استهداف المراكز الطبية بأوكرانيا

صادقت جمعية الصحة العالمية الـ75، الخميس، على قرار يدعو روسيا لوقف استهداف المراكز الطبية في أوكرانيا.

وانعقدت الجمعية التي تعد أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، صادقت خلاله على مسودة قرار أوكرانية حول الهجمات الروسية.

وصوتت 88 دولة من بينها تركيا، بنعم على مسودة القرار يدعو لوقف استهداف روسيا للمشافي والمراكز الطبية، مقابل رفض 12، في حين امتنعت 53 دولة عن التصويت، بينما لم تشارك 30 في التصويت.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، نفذت روسيا 256 هجوما ضد المراكز الطبية في أوكرانيا منذ بدء العملية بتاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل 75 مدنيا، وإصابة 59.

ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان، أسفرت العملية الروسية حتى اليوم عن مقتل 3 آلاف و998 أوكرانيا.

وتواصل روسيا، منذ 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية داخل جارتها أوكرانيا، ما خلف أزمة إنسانية وأضر بشدة بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم.

وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل تهديدا للأمن القومي الروسي، وتدعوها إلى الحياد، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.