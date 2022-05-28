بدعم تركي.. افتتاح المبنى الإداري للاتحاد الإسلامي في البوسنة

افتتح المبنى الإداري لرئاسة الاتحاد الإسلامي في البوسنة والهرسك الذي تم إنشاؤه بدعم تركي في العاصمة سراييفو، الجمعة.

وبدأت مراسم افتتاح المبنى بتلاوة آيات القرآن الكريم، وشارك فيها من الجانب البوسني رئيس المجلس الرئاسي شفيق جعفروفيتش، ورئيس الاتحاد الإسلامي حسين كافازوفيتش، ومدير أوقاف سراييفو سنايد زاجيموفيتش، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

فيما شارك من الجانب التركي، رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، ونائب وزير الثقافة والسياحة سردار تشام، والمدير العام للأوقاف برهان أرصوي.

وفي كلمة خلال المراسم، أشار مدير أوقاف سراييفو سنايد زاجيموفيتش، إلى بدء مشروع تشييد المبنى في2007، إلا أنه توقف لأسباب مالية في 2010.

وأعرب عن شكره لوزارة السياحة والثقافة والمديرية العامة للأوقاف التركيتين على دعمهما لاستكمال تشييد المبنى.

من جهته، أوضح مدير عام الأوقاف في تركيا برهان أرصوي، أن أعمال البناء بدأت مجددا عام 2018 وانتهت في سبتمبر/ أيلول 2021.

وأكد أرباش أن المبنى بمثابة رمز لموقف قوي ضد المعلومات المضللة وخطاب الكراهية وخاصة ضد الإسلام في أوروبا.

فيما أعرب كافازوفيتش، عن شكره لتركيا شعبا وحكومة على دعمها لاستكمال بناء المبنى.