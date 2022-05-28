بوتين: مستعدون لبحث سبل تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، استعداد بلاده للبحث عن طرق لتصدير الحبوب الأوكرانية، بما في ذلك نقلها من موانئ البحر الأسود.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحثوا خلاله الوضع في أوكرانيا، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وجاء في البيان الذي نقلته قناة "روسيا اليوم"، أنه "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع على مسار المفاوضات والذي تم تجميده بسبب كييف"، وأن الرئيس بوتين أكد "انفتاح الجانب الروسي على استئناف الحوار".

وقال إنه: "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الجوانب الموضوعية للوضع في أوكرانيا. وأبلغ الرئيس الروسي بالتفصيل عن آخر تطورات العملية العسكرية الجارية".

كما حذر الرئيس الروسي من مخاطر تسليم الأسلحة لأوكرانيا، قائلا إن ذلك يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وصرح أن إمدادات المنتجات الزراعية من روسيا قد تخفض التوترات الموجودة حاليا في السوق الغذائية العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع العقوبات عن موسكو.

ولفت إلى أن روسيا جاهزة للبحث عن طرق لتصدير الحبوب، بما في ذلك نقلها من موانئ البحر الأسود.

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمصادرة مخزونات الحبوب والآلات الأوكرانية، وقصف مستودعات الحبوب في جميع أنحاء البلاد.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.