"الناتو" يستعد لمناورات "بالتوبس 2022" في بحر البلطيق

تبدأ في 5 يونيو/ حزيران المقبل، مناورات "بالتوبس 2022" العسكرية السنوية الواسعة لحلف حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر البلطيق.

وبحسب بيان للحلف، الأحد، ستشارك في المناورات 45 سفينة حربية و75 طائرة حربية على الأقل و7 آلاف عسكري.

ويشارك في المناورات تركيا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتهدف التطبيقات بحسب البيان، لضمان الأمن وحرية الملاحة البحرية في بحر البلطيق من خلال تعزيز القدرات.

وتشمل المناورات التدريب على العمليات البرمائية وتقنيات الرماية والعمليات ضد الغواصات والدفاع الجوي وإزالة الألغام، وتفكيك العبوات الناسفة والتدريب على المركبات المسيرة تحت الماء والإسعافات الطبية وغيرها.

وبدأت أول مناورات بالتوبس عام 1972 وتجري بشكل منتظم سنويا وتستضيف مناورات هذا العام بنسختها الـ 51 السويد الدولة غير العضو في الناتو.