بريطانيا تحتفل بالعيد السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث العرش

بأربعة أيام من الليالي الملاح والأفراح تحتفل بريطانيا بمرور 70 عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش البريطاني مراسم احتفال ضخمة وكرنفالات.

وستظهر الملكة من شرفة قصر باكنغهام، على خلفية من الفرق الموسيقية النحاسية والأعلام البريطانية لتظهر أن العائلة المالكة لا تزال موجودة بوضعها ومكانتها المناسبة، بعد سبعة عقود من التغيير.

في السياق، قال روبرت لاسي، المؤرخ والخبير في الشؤون الملكية البريطانية، "لم يتم انتخاب النظام الملكي، وبالتالي فالطريقة الوحيدة التي يمكن للعاهل من خلالها إظهار مدى قبوله ليست من خلال صندوق الاقتراع، ولكن من خلال خروج الناس إلى الشوارع".

وأضاف لاسي "إذا ظهر الملك على الشرفة ولم يكن هناك أحد، فهذا حكم نهائي جدا على النظام الملكي.. حسنا، عندما يتعلق الأمر بإليزابيث، كان العكس هو الحال. لا يستطيع الناس انتظار القداس ويبتهجون سويا".

من جانبها، قالت إميلي ناش، المحررة الملكية لمجلة "هالو"، إن الاحتفالات لحظة فريدة في التاريخ البريطاني

وأضافت "لم يصل أي ملك بريطاني على الإطلاق إلى هذا الإنجاز البالغ 70 عاما على العرش. إنه سبب كاف للاحتفال. وبالطبع، بعد عامين من الجائحة (تفشي فيروس كورونا)، أصبح الناس مستعدين للالتقاء معا. إنهم مستعدون للاحتفال وهذا مبرر رائع".

إذا كان المخزون المستنفد في متجر الهدايا "كول بريطانيا" يمثل أي مؤشر، فإنه يدل على أن اليوبيل البلاتيني لاعتلاء الملكة العرش جذب انتباه الجمهور.

بالقرب من قصر باكنغهام ، نفد المتجر من مناشف شاي اليوبيل البلاتيني.

وقال إسماعيل إبراهيم العامل بالمتجر "بالنسبة لليوبيل، هناك كل شيء. حرفيا كل شيء يشتريه الناس. في الغالب الكوب والملعقة والطبق وخاصة الأطباق المطلية بالفضة التي لدينا. جميع المنتجات تباع بالفعل".

السؤال المطروح بالنسبة لبيت وندسور هو ما إذا كان الجمهور سينقل حبه للملكة إلى ابنها ووريثها الأمير تشارلز، عندما يحين الوقت. إنها مشكلة تنبع جزئيا من فترة حكم الملكة غير المسبوقة، وهي الأطول في تاريخ بريطانيا.

الملكة الوحيدة التي عرفها معظم الناس على الإطلاق، أصبحت مرادفة للنظام الملكي نفسه.

منذ توليها العرش بعد وفاة والدها في 6 فبراير/شباط 1952، كانت إليزابيث رمزا للاستقرار، إذ تفاوضت الدولة على نهاية الإمبراطورية وولادة عصر الحاسوب والهجرة الجماعية التي حولت بريطانيا إلى مجتمع متعدد الثقافات.

نجحت الملكة في بناء علاقة مع البلاد من خلال سلسلة لا نهاية لها على ما يبدو من الظهور العام عندما فتحت مكتبات ومستشفيات تخصصية ومنحت تكريمات للمواطنين المستحقين.

وسلط العامان الماضيان الضوء على نقاط القوة في النظام الملكي، حيث قامت الملكة بمواساة ودعم بلادها المعزولة بسبب كوفيد-19، وشكرت الأطباء والممرضات الذين يكافحون المرض.

لكن نقاط ضعفها كانت واضحة أيضا، فقد دفنت الملكة البالغة من العمر 96 عاما زوجها وتباطأت نشاطاتها بسبب المشكلات الصحية التي أجبرتها على تسليم بعض أهم واجباتها العامة إلى تشارلز.

جاء ذلك وسط توترات عامة للغاية مع الأمير هاري وزوجته، دوقة ساسكس، التي أثارت مزاعم بالعنصرية والتنمر في أروقة البلاط الملكي، فضلا عن الادعاءات الدنيئة بشأن صلات الأمير أندرو بالجاني الجنسي المدان جيفري إبستين.

في ظل هذه الخلفية، اليوبيل البلاتيني أيضا جزء من الجهود المبذولة لإعداد الجمهور لليوم الذي يتولى فيه تشارلز العرش.