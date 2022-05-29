بريطانيا: روسيا مستعدة لتهديد الأمن الغذائي العالمي لأغراضها سياسية

اتهمت وزارة الدفاع البريطانية روسيا بأنها مستعدة للتأثير سلبا على الأمن الغذائي العالمي في مقابل تحقيق أهدافها السياسية الخاصة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي على تويتر اليوم، إنه بتاريخ 25 مايو / أيار، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، إن روسيا مستعدة لتوفير ممر إنساني لعبور السفن الحاملة للمواد الغذائية عبر البحر الأسود مقابل رفع العقوبات.

وتابع البيان: طلب الوزير أيضا من أوكرانيا إزالة الألغام من المنطقة المحيطة بميناء أوديسا (جنوب) للسماح بمرور السفن.

وأوضح أن أوكرانيا نشرت ألغامًا بحرية فقط بسبب استمرار التهديدات الروسية بشن هجمات من البحر الأسود.

ومضى البيان: روسيا أظهرت أنها مستعدة للتأثر على الأمن الغذائي العالمي لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة ومن ثم تقديم نفسها على أنها الفاعل المعقول وتحميل الغرب مسؤولية أي فشل يحصل.

وختاما لفت البيان إلى أن مساعي روسيا لتقليص شدة العقوبات الدولية عليها تؤكد ضغوط العقوبات عليها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.