القوات الروسية تتقدم نحو وسط مدينة سيفيرودونتسك وأنباء عن حرب شوارع

أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن القوات الروسية تتقدم نحو وسط مدينة سيفيرودونتسك في شرق أوكرانيا بعد أن أمطرتها قصفاً على مدار أسابيع، وحيث يدور قتال في الشوارع الآن.

وقال حاكم المنطقة على تلغرام "الروس يتقدمون في اتجاه وسط سيفيرودونتسك. القتال مستمر، والوضع صعب جداً".

وذكر أن شخصين أصيبا الاثنين عندما تعرضت سيارتهما لهجوم، وهما الآن "بخير". وفُقد ثلاثة أطباء بحسب المصدر نفسه.

وأضاف غايداي "دمرت البنى التحتية الحيوية في سيفيرودونتسك و60% من المساكن لا يمكن ترميمها".

وأكد أن الطريق الذي يربط سيفيرودونيتسك بجارتها ليسيتشانسك ثم بطريق باخموت جنوباً "خطير" جداً بحيث لا يسمح بإجلاء المدنيين ونقل المساعدات الإنسانية.

وأفاد غايداي الأحد عن هجوم روسي على سيفيرودونتسك وقتال في الشوارع.

وقال إن الوضع في ليسيتشانسك "تدهور إلى حد كبير".

تتعرض سيفيرودونتسك، المدينة التي كانت تضم 100 ألف نسمة قبل الحرب، لقصف الجيش الروسي والانفصاليين الموالين لروسيا الذين يقاتلون إلى جانبها بالمدفعية منذ أسابيع. وقتل عشرات المدنيين هناك.

تقع سيفيرودونتسك وليسيشانك على بعد أكثر من 80 كلم شرق كراماتورسك، التي أصبحت المركز الإداري لدونباس الأوكرانية منذ أن استولى الانفصاليون المدعومون من موسكو على الجزء الشرقي من هذا الحوض الكبير في العام 2014.