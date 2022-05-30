اليونان تتوعد بالرد على مصادرة إيران ناقلتي نفط

توعدت اليونان، الإثنين، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ردا على مصادرة إيران غير القانونية وغير المبررة بتاتا لناقلتي نفط تابعتين لها.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوانيس إيكونومو، في مؤتمر صحفي، من العاصمة أثينا، أن اليونان أبلغت الشركاء الدوليين والحلفاء بشأن الحادث لكي يتمكنوا من الرد على الوضع الناجم عن التصرفات غير المقبولة من جانب إيران، بحسب ما نقلت صحيفة "أفغي" المحلية اليومية.

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، مصادرة ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج بزعم ارتكابهما انتهاكات.

وكان الإجراء ضد ناقلات النفط اليونانية برودنت واريور ودلتا بوسيدون رداً، على ما يبدو، على تحرك أثينا للاستيلاء على ناقلة نفط إيرانية في وقت سابق من العام الحالي.

وردا على سؤال بخصوص مسألة الرد، أوضح إيكونومو أن إيران ليس لديها أسباب مشروعة للرد لأن اليونان تصرفت "بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية" عندما استولت على ناقلة النفط الإيرانية.

لكنه لم يجب عن سؤال حول ما إذا كانت أثينا تعتزم إعادة النفط المصادر من الناقلة إلى طهران.

وكانت البحرية الأمريكية قالت في بيان، تعليقا على الحادثة، إنها بدأت التحقق من التقارير والمعلومات المتعلقة باحتجاز الجيش الإيراني ناقلتي نفط يونانيتين.

وقالت إن الواقعة جاءت في أعقاب تهديد طهران باتخاذ "إجراءات عقابية" ضد اليونان علي خلفية اتهام أثينا باحتجاز ناقلة نفط إيرانية بتنسيق أمريكي.