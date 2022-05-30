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ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

وكالة الأنباء الفرنسية
باريس
نشر في 30.05.2022 19:05
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، مقتل صحفي من مواطنيه يعمل لصالح قناة فرنسية في أوكرانيا.

وكتب ماكرون، على تويتر، أن الصحفي فريديريك لوكليرك إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب، وأصيب إصابة قاتلة عندما كان في حافلة إنسانية تنقل مدنيين أرغموا على الفرار هرباً من القنابل الروسية".

من جهتها طالبت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، بتحقيق شفاف في الحادثة.

وبحسب ما نقلته شبكة يورو نيوز الأوروبية، قتل الصحفي الذي كان يعمل في قناة BFMTV الفرنسية بينما كان على متن حافلة تنقل مدنيين فارين من القصف الروسي.

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