وكالة الأنباء الروسية: حبوب منطقة خيرسون الأوكرانية بيعت لمشترين من روسيا

قال مسؤول نصبته روسيا في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا التي استولت عليها عسكريا، إنهم يشحنون الحبوب المخزنة في المنطقة إلى مشترين روس.

صرح كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، لوكالة أنباء تاس الحكومية الروسية اليوم الاثنين أن محصول العام الماضي من الحبوب سلم إلى مشترين روس.

وأضاف "هناك مساحة لتخزين المحصول التالي رغم أن هناك الكثير من الحبوب هنا. الآن يقوم السكان بالتصدير جزئيا بعد أن توصلوا لاتفاقيات مع أولئك الذين سيشترون من الجانب الروسي".

ذكرت تاس أيضا أن ستريموسوف قال إنه يمكن إرسال بذور عباد الشمس إلى مصانع المعالجة الروسية لصنع زيت عباد الشمس.

هذا وتتهم أوكرانيا روسيا بنهب الحبوب والمعدات الزراعية من الأراضي التي تسيطر عليها قواتها، وزعمت الولايات المتحدة أن روسيا تعرض الإمدادات الغذائية العالمية للخطر بمنع أوكرانيا من تصدير محصولها.

اجتاحت القوات الروسية معظم منطقة خيرسون في الأسابيع الأولى من الحرب، وشددت قبضتها على المنطقة منذ ذلك الحين.

وزار مارات خوسنولين، نائب رئيس الوزراء الروسي، المنطقة في وقت سابق هذا الشهر، وقال "اقترح أن تصبح المنطقة جزءا من عائلتنا الروسية".