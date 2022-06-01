ألمانيا تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات وأنظمة رادار

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا بصواريخ حديثة مضادة للطائرات وأنظمة رادار.

وقال شولتس في كلمة أمام البرلمان، إن الحكومة قررت تزويد أوكرانيا بصواريخ (IRIS-T) التي طورتها ألمانيا مع دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضاف أن ألمانيا ستزود أوكرانيا أيضا "بأنظمة رادار للمساعدة في تحديد مواقع مدفعية العدو".

وتطالب كييف واشنطن وغيرها من الدول الغربية بهذه الأنظمة منذ مدة، إذ ستعطيها تفوقاً على المدفعية الروسية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تخوض القوات الأوكرانية "معركة طاحنة" في المنطقة الصناعية الشرقية من إقليم دونباس، حسب المصدر ذاته.

وسبق أن واجهت حكومة شولتس انتقادات داخلية وخارجية من قادة في "الناتو"، بأنها "لم تقدم ما يكفي" لأوكرانيا من أجل مساعدتها على مواجهة الهجمات الروسية.