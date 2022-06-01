السويد: نسعى دبلوماسيا لحل مشكلة رفض تركيا انضمامنا للناتو

صرح وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، أن بلاده تحاول مع أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حل مشكلة رفض تركيا انضمام السويد وفنلندا للحلف، عبر الطرق الدبلوماسية.

وأوضح هولتكفيست في حديثه للقناة الإخبارية الألمانية دويتشه فيله (DW) الأربعاء، أن عضوية بلاده في الناتو لا تعني التخلي عن وضعها المحايد والسلمي.

وأضاف أن القيم التي تسعى بها السويد لتحقيق السلام والحلول السلمية، هي نفس قيم البلدان الأوروبية الأخرى.

وأشار أن الحرب في أوكرانيا غيرت "بشكل جذري" الطريقة التي يفكر بها السويديون بشأن الانضمام إلى حلف الناتو.

وأكد على أن إمكانية تخزين أسلحة نووية في بلاده ليست مطروحة على الأجندة، وأنه في حال انضمامها للناتو فإنها ستشارك في التدريبات الرادعة لروسيا.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

كما لخص رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مطالب تركيا من السويد للموافقة على انضمامها لحلف الناتو، في 5 بنود وهي وقف الدعم السياسي للإرهاب، وتجفيف الموارد المالية للإرهاب، ووقف تقديم الأسلحة لتنظيمي "بي كي كي" و"واي بي جي"، وإلغاء القيود والعقوبات التي تفرضها السويد على تركيا، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.