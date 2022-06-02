انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

تنطلق اليوم الخميس الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، من خلال عرض التقاليد العسكرية من زمن الخيول والمدافع إلى عصر الطائرات النفاثة.

وتبدأ الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني بعرض عسكري سنوي يقام في عيد ميلاد الملك الرسمي منذ عام 1760.

من المتوقع أن تنضم الملكة إلى أفراد عائلتها في شرفة قصر باكنغهام في نهاية الفعالية ، عند تحليق 70 طائرة في الأجواء.

كما يجري الاحتفال باليوبيل على مدار أربعة أيام من عطلة نهاية الأسبوع.

ويشمل الاحتفال قداس شكر يوم الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن، وحفلا موسيقيا في قصر باكنغهام يوم السبت، ومسابقة نظمها الآلاف من فناني الأداء من المدارس ومجموعات اخرى في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر الأحد.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ميتوقع اقامة آلاف الحفلات في الشوارع بأنحاء البلاد ، تكرارا لتقليد بدأ بتتويج الملكة عام 1953.