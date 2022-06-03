أوكرانيا: الاشتباكات متواصلة مع الجيش الروسي شرقي البلاد

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الجمعة، أن الاشتباكات مستمرة مع الجيش الروسي وسط مدينة سيفيرودونتسك شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان، أن الجيش الروسي واصل قصف مواقع قوات الدفاع الأوكرانية في جبهة سيفيرودونتسك، والبنية التحتية المدنية في مقاطعات سيفيرودونتسك وبوروفسكوي وأوستينوفكا وليزيتشانسك.

وأشار إلى أن اشتباكات وقعت على طول الخط في اتجاه دونيتسك، مضيفا أن "المحتلين الروس تراجعوا إلى مواقعهم بعد تكبدهم خسائر فادحة في أكثر من 10 مناطق سكنية".

وأوضح البيان أن ما لا يقل عن نصف لواء الآلية 150 للجيش الروسي المتمركز في جبهة بوباسنايا بمنطقة لوغانسك تكبد خسائر كبيرة.

وأكد أنه تم تدمير 5 دبابات و3 أنظمة مدفعية ومدرعتين و3 طائرات مسيرة من طراز Orlan-10 تابعة لروسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.