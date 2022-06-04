إخلاء ميدان "ترافالغار" في لندن بسبب طرد مشبوه

أخلت الشرطة البريطانية، السبت، ميدان "ترافالغار" الرئيسي بالعاصمة لندن على خلفية العثور على سيارة فيها طرد مشبوه.

وكتبت شرطة وستمنستر (منطقة أثرية في لندن)، في تغريدة عبر تويتر، إن "الضباط طوقوا ميدان "ترافالغار" بأكمله بعد إخلائه".

وشوهد ضباط شرطة العاصمة يطلبون من المواطنين مغادرة المنطقة بعد تلقي بلاغ من أحد السكان، صباح السبت، حول العثور على سيارة فيها طرد مشبوه.

وفي تغريدة لاحقة، قالت الشرطة "انتهى الحادث بعد أن نفذت السلطات المختصة "انفجارا صغيرا" (دون الكشف عن ماهيته)، سمع دويه سكان المنطقة".

وأكدت الشرطة أن "الحادث لا يتعلق بالإرهاب، وسيتم فتح الميدان بالوقت المناسب".