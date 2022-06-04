الأمم المتحدة: محادثات بناءة مع روسيا حول تصدير حبوب أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، إجراءها محادثات "صريحة وبناءة "مع روسيا، بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

جاء ذلك على لسان المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجراء الهجوم الروسي المستمر على الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تعجز كييف عن تصدير الحبوب عبر موانئها في البحر الأسود.

وتعد أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب ومواد غذائية أساسية أخرى، وقد أدى توقف صادراتها إلى ارتفاع كبير في أسعار تلك المواد بعدد من دول العالم، وهو ما ينذر بأزمة غذاء عالمية، وفق الأمم المتحدة.

وقال دوجايك: "مارتن غريفيث (الوكيل الأممي للشؤون الإنسانية) أجرى بموسكو محادثات ليومين (الخميس والجمعة) نيابة عن الأمين العام (أنطونيو غوتيريش)".

وأضاف: "مما أبلغنا به (غريفيث) أنه أجرى مناقشات صريحة وبناءة مع نظرائه في وزارتي الخارجية والدفاع في موسكو".

وتابع: "تركزت مهمة غريفيث على البحث عن وسائل لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية والمواد الغذائية ذات الصلة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود".

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بالمنامة، أن بلاده يمكنها ضمان عبور السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، شريطة إزالة أوكرانيا للألغام البحرية بالمنطقة.

فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن "أوكرانيا نشرت ألغاما بحرية فقط بسبب استمرار التهديدات الروسية بشن هجمات من البحر الأسود".

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمصادرة مخزونات الحبوب والآلات الأوكرانية، وقصف مستودعات الحبوب في جميع أنحاء البلاد، وهو ما تنفيه موسكو.