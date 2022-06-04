المطارات الألمانية تستعين بموظفين أتراك لمواجهة ازدحام موسم الصيف

تخطط المطارات الألمانية مع بدء موسم العطلات لتوظيف 2000 عامل تركي مؤقت خلال فصل الصيف، لمواجهة نقص حاد في العمالة، وفقاً لاقتراح نُشر يوم الجمعة.

ويهدف الاقتراح الذي قدمته عدة جمعيات تابعة لقطاع السياحة إلى وزارة العمل الألمانية إلى إزالة العقبات القانونية، حيث تم في هذا السياق تأمين مكتب متخصص بالتوظيف في إسطنبول لإجراء المقابلات مع "عمال أتراك مؤهلين يتحدثون الألمانية" وفقاً لوسائل إعلام ألمانية.

ويشير تقرير الجمعيات السياحية الألمانية المرفق إلى نقص في 2000 موظف مطارات أرضي، وإلى خيار تغطية هذا النقص بعمال أجانب مؤقتين.

ووفقاً للاقتراح، يجب أن يتحدث العمال المؤقتون الأتراك اللغة الألمانية بمستوى كافٍ للتواصل، وأن يكونوا مؤهلين ومعتمدين للعمل مع المواد الخطرة إلى مستوىً يفي بمتطلبات اتحاد النقل الجوي الدولي، فضلاً عن ضرورة تلبيتهم لمتطلبات المعايير الألمانية في التوظيف.

وفي حال الموافقة على الاقتراح واعتماده، سيقوم مزود خدمة المطارات الألماني بتوظيف العمال لنشرهم في مطارات البلاد المختلفة بعد أن يُطلب من الوزارة إلغاء شرط التحقق الفردي من عدم وجود مرشح محتمل للوظيفة من المقيمين في ألمانيا. لكن الجمعيات تخشى أن تُظهر التجربة أن المرشحين من هذا النوع غير متاحين.