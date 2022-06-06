الاتحاد الأوروبي يحمّل روسيا مسؤولية أزمة الحبوب العالمية

اتهم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، روسيا بأزمة الحبوب في التجارة العالمية.

وفي تغريدة على تويتر، أشار بوريل إلى أنّ العقوبات الأوروبية على روسيا تهدف لإضعاف قدراتها القتالية، والعقوبات لا تشمل المواد الغذائية.

وأوضح أنّ الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، تسبب ببقاء شحنات الحبوب وفي مقدمتها القمح والذرة فيها وعدم وصولها للأسواق العالمية.

وقال : "روسيا مسؤولة مباشرة عن أزمة الحبوب في التجارة العالمية".

والثلاثاء الماضي أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بالمنامة، أن بلاده يمكنها ضمان عبور السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، شريطة إزالة أوكرانيا للألغام البحرية بالمنطقة.

فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن "أوكرانيا نشرت ألغاما بحرية فقط بسبب استمرار التهديدات الروسية بشن هجمات من البحر الأسود".

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمصادرة مخزونات الحبوب والآلات الأوكرانية، وقصف مستودعات الحبوب في جميع أنحاء البلاد، وهو ما تنفيه موسكو.