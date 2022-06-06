نائب مستشار ألمانيا يبدأ جولة شرق أوسطية الإثنين

يبدأ روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، الإثنين، جولة إلى الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل وفلسطين والأردن، وتستمر لمدة 4 أيام.

وذكر التلفزيون الألماني "دويتشه فيله"، الأحد، أن "الطاقة واللاجئين والمناخ على رأس القضايا التي يعتزم المسؤول الألماني بحثها خلال جولته".

وستكون إسرائيل المحطة الأولى لهابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني، بحسب المصدر نفسه.

ومن المقرر أن يتم تناول التعاون في قطاعات الطاقة والمناخ وكذلك التكنولوجيا المتقدمة خلال مباحثات هابيك في إسرائيل.

ونظراً لجدول أعمال الزيارة، يتوجه نائب المستشار الألماني الثلاثاء إلى الأراضي الفلسطينية، ثم إلى الأردن، ليعود إلى بلاده مساء الخميس المقبل.

وفي الأردن، يعتزم الوزير الألماني زيارة ثاني أكبر مخيم للاجئين هناك، وهو مخيم الأزرق، حيث يعيش هناك نحو 39 ألف لاجئ سوري، وأكثر من نصف سكانه من الأطفال والمراهقين.

وقبل العودة إلى ألمانيا، يعتزم هابيك أيضا زيارة جنود ألمان في قاعدة الأزرق الجوية يشاركون هناك في مهمة دولية لمكافحة تنظيم "داعش".