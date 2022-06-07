ألمانيا: نعمل على مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي

أكد توماس هالدينوانغ، رئيس المكتب الفيدرالي لحماية الدستور (BfV) في ألمانيا، الثلاثاء، أن بلاده تكافح تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأشار هالدينوانغ في بيان يتعلق بتقرير حماية الدستور لعام 2021 إلى أنّ تنظيم "بي كي كي" شنّ أعمال عدوانية في تركيا ويواصل ارتكاب جرائم فيها.

وقال: "يتم جمع الأموال في ألمانيا وتمويل الإرهاب في تركيا، وألمانيا بالنسبة لـ بي كي كي تعدّ مكان استراحة ويتم العمل على تأسيس منطقة تأثير سياسي فيها".

ولفت رئيس المكتب الفيدرالي إلى وجود أعمال لتجنيد شباب من أوروبا من أجل الانخراط في صفوف تنظيم "بي كي كي".

ومن جانب آخر أكدت وزيرة الداخلية نانسي فاسير أنّ موقف بلادها لم يتغير تجاه "تنظيم بي كي كي الإرهابي الدولي" ومواصلة محاربته.

وبحسب التقرير السنوي للاستخبارات الألمانية، يوجد 14 ألف و500 عضو في تنظيم بي كي كي يتخذون من ألمانيا مركزا لجمع التمويل وممارسة الدعاية.

وبحسب المكتب الفيدرالي لحماية الدستور جمع تنظيم "بي كي كي" العام الماضي في ألمانيا تبرعات نقدية وصلت إلى 16.7 مليون يورو.

وتمكنت السلطات الألمانية من تحديد هويات 150 شخصا شاركوا في أعمال تنظيم بي كي كي الإرهابية في سوريا والعراق، ثم عادوا إلى ألمانيا.