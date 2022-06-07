القطاع الصحي في فرنسا يطالب بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور

نظم القطاع الصحي في فرنسا احتجاجات اليوم الثلاثاء للمطالبة بمزيد من التوظيف وتحسين الرواتب في المستشفيات العامة، وذلك بعد سنوات من خفض التكاليف الذي ترك الأطباء والممرضين في أوضاع عمل صعبة بعد جائحة كوفيد-19.

نظمت تسع نقابات وتجمعات يوم احتجاج تضمنت تظاهرة خارج مقر وزارة الصحة في باريس والعشرات من البلدات والمدن الأخرى، للفت انتباه الحكومة إلى المخاوف المتزايدة بشأن نقص الموظفين.

وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة التفكير في نظام المستشفيات العامة، وأمر بمراجعة عاجلة بحلول الأول من يوليو/تموز.

كما عرضت حكومة ماكرون زيادات طفيفة على رواتب بعض العاملين بالمستشفيات العام الماضي وسمحت بمعدات جديدة، لكن الأطباء يقولون إن المشكلات أعمق.

تركت سنوات من الخفض التدريجي في التكاليف نظام الرعاية الصحية العامة الفرنسي الشهير يعاني من نقص في عدد الموظفين وسوء الاستعداد عندما ضربت جائحة فيروس كورونا البلاد.

كانت الروح المعنوية منخفضة بالفعل بين العديد من الأطباء، وبعضهم ترك المهنة. ولا يزال آخرون يعانون تحديات لمواجهة الموجات المتتالية من مرضى كوفيد-19.

كان ما يزيد على 100 من مرافق الطوارئ لديها خدمات محدودة بالفعل بسبب نقص الموظفين الشهر الماضي، وفقا لمجموعة من أطباء الطوارئ تطلق على نفسها "سامو ارجنسيز دو فرانس".