تقرير مخابراتي ألماني مفصل حول أنشطة "بي كي كي" الإرهابي بألمانيا

أفرد تقرير جهاز حماية الدستور الألماني (الاستخبارات الداخلية) لعام 2021 حيزا واسعا لأنشطة تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي على الأراضي الألمانية.

وخصص الجهاز 10 صفحات من تقريره حول تنظيم "بي كي كي" في تقريره.

ولفت التقرير إلى حظر أنشطة "بي كي كي" في ألمانيا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1993، وإدراجه في قائمة الاتحاد الأوروبي للتنظيمات الإرهابية منذ 2002.

وأوضح أن الأنشطة الرئيسية للتنظيم في ألمانيا تتمثل في تأمين الدعم المالي واللوجستي، وتجنيد عناصر جديدة وإقامة مظاهرات وفعاليات كبيرة من أجل البروباغندا (الدعاية).

وأشار التقرير إلى أن "بي كي كي" يعمل منذ مدة طويلة في أوروبا على إظهار نفسه بمظهر الغير مؤيد للعنف، إلا أن المظاهرات والأنشطة التي ينظمها تتخللها أحداث عنف مع الشرطة أو مجموعات تركية.

وأفاد التقرير أن "بي كي كي" لديه 14.5 ألف عضو في ألمانيا، وبذلك يكون التنظيم الأكثر أعضاء بين التنظيمات الأجنبية المؤيدة للتطرف في ألمانيا.

وذكر التقرير أن العمليات التي قامت بها تركيا شمالي العراق وسوريا (ضد الإرهاب) في الأعوام الأخيرة سببت انفعالا واضحا لدى أنصار التنظيم في ألمانيا.

وأضاف: "هذا الأمر يمكن أن يستمر في التأثير على الوضع الأمني في ألمانيا".